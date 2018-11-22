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АПЛ выступила с заявлением по поводу ужесточения лимита на легионеров

Новости » Спорт    22.11.2018 - 09:57
АПЛ выступила с заявлением по поводу ужесточения лимита на легионеров
Фото: (premierleague.com)

Клубы против инициативы Футбольной ассоциации Англии

Английская Премьер-лига выступила с официальном заявлением по поводу того, что клубы выступили против предложения Футбольной ассоциации Англии (FA) ужесточить лимит на легионеров в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АПЛ.

"Нет никаких доказательств того, что ужесточение лимита на легионеров положительно повлияет на национальные команды. Мы действуем в интересах британского футбола", - отмечается в заявлении.

Английская и шотландская Премьер-лиги солидарны во мнении, что Brexit не должен становиться причиной ослабления составов команд в британском футболе и ударять по возможностям клубов заключать контракты с футболистами из других стран.

"У нас есть положительные рабочие отношения с FA и мы будем продолжать конструктивные дискуссии с ними и другими заинтересованными сторонами", - резюмируется в заявлении.

Напомним, Футбольная ассоциация хочет сократить количество иностранных игроков с 17 до 13 в заявке из 25 человек в связи с выходом Великобритании из ЕС. Однако клубы АПЛ выступили против такой инициативы.

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