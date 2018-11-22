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АПЛ виступила із заявою щодо посилення ліміту на легіонерів

Новини » Спорт    22.11.2018 - 09:57
АПЛ виступила із заявою щодо посилення ліміту на легіонерів
Фото: (premierleague.com)

Клуби проти ініціативи Футбольної асоціації Англії

Англійська Прем'єр-ліга виступила з офіційним заявою з приводу того, що клуби виступили проти пропозиції Футбольної асоціації Англії (FA) посилити ліміт на легіонерів в зв'язку з виходом Великої Британії з Євросоюзу. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті АПЛ.

"Немає ніяких доказів того, що жорсткість ліміту на легіонерів позитивно вплине на національні команди. Ми діємо в інтересах британського футболу", - наголошується в заяві.

Англійська і шотландська Прем'єр-ліги солідарні в думці, що Brexit не повинен ставати причиною ослаблення складів команд в британському футболі і ударяти по можливостям клубів укладати контракти з футболістами з інших країн.

"У нас є позитивні робочі відносини з FA і ми будемо продовжувати конструктивні дискусії з ними та іншими зацікавленими сторонами", - резюмується в заяві.

Нагадаємо, Футбольна асоціація хоче скоротити кількість іноземних гравців з 17 до 13 в заявці з 25 осіб в зв'язку з виходом Великої Британії з ЄС. Однак клуби АПЛ виступили проти такої ініціативи.

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