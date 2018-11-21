В чемпионате Англии ужесточат лимит на легионеров

Фото: "Тоттенхэм" - "Ман Сити" (premierleague.com)

Это произойдет вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС

Футбольная ассоциация Англии (FA) настаивает на сокращении количества легионеров в заявке команд на АПЛ независимо от выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает The Guardian.

Планируется, что число иностранцев в заявке на сезон уменьшится с 17 до 13 позиций. Клубы недовольны ужесточением лимита, но не могут выступить против, так как в противном случае FA может усилить требования к игрокам из Евросоюза.

На данный момент к легионерам из ЕС применяются облегченные требования. Игрокам из других стран требуется разрешение на работу, которое можно получить, если игрок проводит более 65% матчей за национальную сборную в течение календарного года или же если клуб сможет обосновать необходимость конкретного футболиста.

Отмечается, что пять клубов, в том числе "Манчестер Сити" (за который выступает украинец Александр Зинченко) и "Тоттенхэм", имеют максимальную квоту на зарубежных игроков - 17 человек, еще у четырех клубов, включая "Челси" и "Ливерпуль" - по 16 легионеров в заявке.