Путіну замало територій: ISW попередив про нову фазу стратегії Кремля

Російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується виключно територіальних питань України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували промову Путіна від 15 січня 2026 року. У ній диктатор знову заявив, що війна є "прямим наслідком" ігнорування Заходом інтересів РФ "шляхом розширення НАТО, попри нібито публічні обіцянки не робити цього".

Це свідчить про те, що стратегічні цілі Кремля залишаються незмінними з 2021 року.

Експерти ISW підкреслюють, що плани Москви виходять далеко за межі українських кордонів. Путін прагне докорінної зміни архітектури безпеки на континенті, яка фактично означала б руйнування Північноатлантичного альянсу.

Нова стратегія російського диктатора

Фахівці проаналізували останні масовані атаки РФ на українські енергооб’єкти. Вони називають дії Кремля "диявольськи цинічною стратегією", оскільки удари наносяться саме тоді, коли температура падає до критичних позначок.

Розвідка виділяє кілька ключових аспектів російської кампанії проти енергосистеми: