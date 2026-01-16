Путину мало территорий: ISW предупредил о новой фазе стратегии Кремля

Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что его не удовлетворит мирное урегулирование, которое касается исключительно территориальных вопросов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали речь Путина от 15 января 2026 года. В ней диктатор вновь заявил, что война является "прямым следствием" игнорирования Западом интересов РФ "путем расширения НАТО, несмотря на якобы публичные обещания не делать этого".

Это свидетельствует о том, что стратегические цели Кремля остаются неизменными с 2021 года.

Эксперты ISW подчеркивают, что планы Москвы выходят далеко за пределы украинских границ. Путин стремится к коренному изменению архитектуры безопасности на континенте, которая фактически означала бы разрушение Североатлантического альянса.

Новая стратегия российского диктатора

Специалисты проанализировали последние массированные атаки РФ на украинские энергообъекты. Они называют действия Кремля "дьявольски циничной стратегией", поскольку удары наносятся именно тогда, когда температура падает до критических отметок.

Разведка выделяет несколько ключевых аспектов российской кампании против энергосистемы: