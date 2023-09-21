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У Коломойського заявили, що ухвалу про збільшення застави винесли з порушеннями

Четвер 21 вересня 2023 11:39
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У Коломойського заявили, що ухвалу про збільшення застави винесли з порушеннями Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Апеляцію адвокатів Ігоря Коломойського розглянуть 6 жовтня. Захисники бізнесмена просять скасувати збільшення йому застави до 3,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Як відомо, Апеляційний суд мав розглянути клопотання про його скасування 20 вересня. Але документи із Шевченківського суду так і не надійшли. Тому засідання перенесли на два тижні.

Захисники Коломойського заявляють, що ухвалу про збільшення застави винесли з численними порушеннями. Зокрема, суддю на розгляд справи автоматична система розподілу призначила на 20 хвилин раніше, ніж прокурори вручили Коломойському та його адвокатам клопотання про зміну розміру застави. Тоді як за законом - призначати суддю можна лише після цього, з документальними підтвердженнями.

Сам розгляд у Шевченківському суді, додають, відбувався в неробочий час, захисникам не дали достатньо часу на ознайомлення з матеріалами. А збільшення застави не було належним чином мотивоване.

"Саме клопотання подане з порушеннями. Сьогодні тільки зранку отримали повний текст ухвали - суддя не послався на жоден доказ. А єдиним аргументом було твердження прокурора, що в НАБУ існує справа проти Коломойського. Тому будемо вирішувати в судових засіданнях, будемо доводити невинність клієнта", - сказав адвокат Ігоря Коломойського Олег Пушкар.

Справа Коломойського

Нагадаємо, Ігорю Коломойському переобрали запобіжний захід у справі про заволодіння 5,8 мільярдами гривень. Так, Печерський районний суд Києва збільшив заставу з 509 мільйонів гривень вже на суму 3 млрд 891 млн гривень.

Перед цим, 7 вересня, повідомлялося, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.

До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.

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Суд Ігор Коломойский
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