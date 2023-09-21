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У Коломойского заявили, что решение об увеличении залога вынесли с нарушениями

Четверг 21 сентября 2023 11:39
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У Коломойского заявили, что решение об увеличении залога вынесли с нарушениями Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Апелляцию адвокатов Игоря Коломойского рассмотрят 6 октября. Защитники бизнесмена просят упразднить увеличение ему залога до 3,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство о его отмене 20 сентября. Но документы из Шевченковского суда так и не поступили. Потому заседание перенесли на две недели.

Защитники Коломойского заявляют, что решение об увеличении залога вынесли с многочисленными нарушениями. В частности, судью на рассмотрение дела автоматическая система распределения назначила на 20 минут раньше, чем прокуроры вручили Коломойскому и его адвокатам ходатайство об изменении размера залога. В то время как по закону - назначать судью можно только после этого, с документальными подтверждениями.

Само рассмотрение в Шевченковском суде, добавляют, проходило в нерабочее время, защитникам не дали достаточно времени на ознакомление с материалами. А увеличение залога не было должным образом мотивировано.

"Именно ходатайство подано с нарушениями. Сегодня только утром получили полный текст постановления - судья не сослался ни на одно доказательство. А единственным аргументом было утверждение прокурора, что в НАБУ существует дело против Коломойского. Поэтому будем решать в судебных заседаниях, будем доказывать невиновность клиента", - сказал адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь.

Дело Коломойского

Напомним, Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен. Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.

Перед этим, 7 сентября, сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

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Суд Игорь Коломойский
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