Апеляційний суд у США тимчасово відновив дію тарифів Трампа

Що передувало

Нагадаємо, 2 квітня 2025 року Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит проти більшості торгових партнерів США. Незабаром він заявив про призупинення тарифів на 90 днів, при цьому стандартне мито в розмірі 10% продовжило діяти.

Незабаром Трамп зіткнувся з кількома судовими позовами, в яких стверджувалося, що введені ним у "День звільнення" мита перевищили його повноваження і поставили торговельну політику країни в залежність від його примх.

У середу торговий суд США заблокував запроваджені мита Трампа. Там постановили, що він перевищив свої президентські повноваження, представлені законом про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року. Незабаром адміністрація Трампа оскаржила блокування більшості тарифів.

Крім того, нещодавно директор Національної економічної ради США Кевін Хассет заявив, що Трамп не відступив від своєї митної політики. Він назвав рішення суду "незначною перешкодою.

"За місяць-другий ви побачите, що країни відкривають ринки для американських товарів, що вони знизили свої бар'єри нетарифного характеру, знизили свої тарифи - і що США дуже з повагою і добре ставляться до країн, які так вчинили", - сказав він, додавши, що в іншому разі країнам слід очікувати тарифів.

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