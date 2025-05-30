Апелляционный суд в США временно возобновил действие тарифов Трампа

Что предшествовало

Напомним, 2 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин против большинства торговых партнеров США. Вскоре он заявил о приостановке тарифов на 90 дней, при этом стандартную пошлина в размере 10% продолжила действовать.

Вскоре Трамп столкнулся с несколькими судебными исками, в которых утверждалось, что введенные им в "День освобождения" пошлины превысили его полномочия и поставили под торговую политику страны в зависимость от его прихотей.

В среду торговый суд США заблокировал введенные таможенные пошлины Трампа. Там постановили, что он превысил свои президентские полномочия, представленные законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года. Вскоре администрация Трампа обжаловала блокировку большинства тарифов.

Кроме того, недавно директор Национального экономического совета США Кевин Хассет заявил, что Трамп не отступил от своей таможенной политики. Он назвал решение суда "незначительным препятствием.

"Через месяц-другой вы увидите, что страны открывают рынки для американских товаров, что они снизили свои барьеры нетарифного характера, снизили свои тарифы - и что США очень с уважением и хорошо относятся к странам, которые так поступили", - сказал он, добавив, что в противном случае странам следует ожидать тарифов.

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