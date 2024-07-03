Апеляційний суд у Києві залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Що відомо про справу Тищенка

Нагадаємо, 20 червня у центрі Дніпрі група людей у камуфляжному одязі напала на колишнього військовослужбовця, екс-бійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

У мережі повідомляли, що перед цим у Павлова виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком через те, що його команда прогулювалася містом зі зброєю та у військовій формі. Серед учасників сутички також був і поліцейський.

Пізніше до Тищенко прийшли з обшуками. Нардепу оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Печерський суд Києва обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також суд заарештував на два місяці без права вийти під заставу охоронця Тищенка.

Детальніше про скандал за участі нардепа Миколи Тищенка - у матеріалі РБК-Україна.

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