Апелляция "Манчестер Сити" на исключение из еврокубков отложена

Апелляция "Манчестер Сити" на двухгодичную дисквалификацию в еврокубках приостановлена. Об этом сообщает BBC Sport.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение как минимум до начала мая не проводить очные слушания из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Это означает, что CAS может не успеет разобрать дело до начала следующего сезона Лиги чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы считаются главными фаворитами нынешнего розыгрыша турнира, правда, пока неизвестно, когда он будет продолжен. УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, что УЕФА на два сезона отстранил "горожан" от выступлений во всех европейских клубных турнирах, а также наложил штраф в размере 30 млн евро из-за нарушений финансового фейр-плэй. Клуб из Манчестера был обвинен в завышении стоимости спонсорских контрактов для скрытия убытков.

Сообщалось также, что клуб может быть наказан и английскими футбольными властями. Так, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.