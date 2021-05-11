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Апеляційний суд повернув нову редакцію українського правопису

Новость на русском → Києва, Вівторок 11 травня 2021 15:15
Апеляційний суд повернув нову редакцію українського правопису Фото: новий український правопис залишається в силі (Diego Puletto/ Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував нову редакцію українського правопису. Таким чином, вона залишається в силі.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України Вікторія Коломієць, передає у Facebook прес-служба відомства.

"...апеляцію Кабінету міністрів України у цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, - можете далі вчитися і готуватися до іспитів з правопису 2019 року. Його норми були і залишаються чинними", - зазначила Коломієць.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська вважав, що скарга на рішення ОАСК про скасування нового українського правопису з великою долею часткою ймовірності буде програна. Але він обіцяв, що новий правопис в будь-якому випадку буде перезатверджено.

До цього повідомлялося, що новий український правопис точно буде чинним до ЗНО-2021. Тому майбутнім абітурієнтам не варто хвилюватися про те, за якими правилами здаватиметься тестування з української мови

Зазначимо, за новими правилами, наприклад, слова з анти-, віце-, екс-, контр-пишуться разом: антивірус, віцепрем'єр, експрезидент, контрудар (раніше писалося через дефіс). Новий український правопис містить також низку інших нововведень.

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