Минюст обжаловал отмену нового правописания
Министерство юстиции обжаловало решение Окружного админсуда Киева об отмене нового украинского правописания. Министерство обратилось в Шестой апелляционный административный суд.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Как пояснили в министерстве, правительство в соответствии с нормами законодательства наделено полномочиями на обеспечение проведения государственной политики в сфере функционирования госязыка. Однако судья ОАСК решил, что Кабмин не имел полномочий принимать новое правописание.
"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции... При принятии постановления в отношении правописания, Кабмин имел полномочия относительно принятия его новой редакции", - заявили в Минюсте.
В министерстве добавили, что истцы по делу о правописании "не привели никаких доказательств" того, что этим постановлением были нарушены их права, свободы и интересы.
Напомним, в конце января ОАСК отменил постановление Кабмина об одобрении новой редакции украинского правописания. В Кабмине заявили, что будут обжаловать это решение.
Министр юстиции Денис Малюська обещал, что новое правописание, несмотря на решение ОАСК, будет действующим к ВНО-2021. Как пояснил министр, суд отменил постановление, а не само правописание.