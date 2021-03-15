Минюст обжаловал отмену нового правописания

Министерство юстиции обжаловало решение Окружного админсуда Киева об отмене нового украинского правописания . Министерство обратилось в Шестой апелляционный административный суд.

Как пояснили в министерстве, правительство в соответствии с нормами законодательства наделено полномочиями на обеспечение проведения государственной политики в сфере функционирования госязыка. Однако судья ОАСК решил, что Кабмин не имел полномочий принимать новое правописание.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции... При принятии постановления в отношении правописания, Кабмин имел полномочия относительно принятия его новой редакции", - заявили в Минюсте.

В министерстве добавили, что истцы по делу о правописании "не привели никаких доказательств" того, что этим постановлением были нарушены их права, свободы и интересы.