Минюст допускает проигрыш апелляции по новому правописанию. Вероятность 70%
Апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания с большой долей вероятности будет проиграна. Но его все равно заново переутвердят.
Об этом в интервью "Українським новинам" заявил министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, решение апелляционной инстанции может быть весной.
"Я думаю, с вероятностью 70% на 30%, что мы апелляцию проиграем. Но это не значит, что правописание не будет возвращено", - отметил Малюська.
Он также отметил, что профильное Национальное агентство готовится переутвердить новое правописание уже своим решением. Поскольку суд отменил его только из-за того, что правописание утвердил Кабинет министров с превышением своих полномочий.
"Тем не менее, план правительства, что правописание останется. Как это будет - по решению суда или через переутверждение и вынесение нового акта - это уже другой вопрос, скорее технический", - добавил Малюська.
Напомним, ранее сообщалось, что новое украинское правописание точно будет в силе до ВНО-2021. Поэтому будущим абитуриентам не стоит волноваться о том, по каким правилам будет сдаваться тестирование по украинскому языку.
Новая редакция украинского правописания вступила в силу в начале июня 2019 года. По этим правилам, например, слова с анти-, віце-, екс-, контр- пишутся слитно: антивірус, віцепрем’єр, експрезидент, контрудар (ранее писалось через дефис).