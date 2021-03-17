Минюст допускает проигрыш апелляции по новому правописанию. Вероятность 70%

Апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания с большой долей вероятности будет проиграна. Но его все равно заново переутвердят.

По его словам, решение апелляционной инстанции может быть весной.

"Я думаю, с вероятностью 70% на 30%, что мы апелляцию проиграем. Но это не значит, что правописание не будет возвращено", - отметил Малюська.

Он также отметил, что профильное Национальное агентство готовится переутвердить новое правописание уже своим решением. Поскольку суд отменил его только из-за того, что правописание утвердил Кабинет министров с превышением своих полномочий.

"Тем не менее, план правительства, что правописание останется. Как это будет - по решению суда или через переутверждение и вынесение нового акта - это уже другой вопрос, скорее технический", - добавил Малюська.