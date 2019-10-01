Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула

Апелляционный суд в городе Днепр постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции и отказался арестовывать бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Об этом сообщает "Первый криворожский".

Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил отпустить Александра Вилкула на поруки.

Напомним, 17 сентября экс-нардепов "Оппозиционного блока" Вилкула и Дмитрия Колесникова взял на поруки нардеп Дмитрий Шпенов.

Отметим, что Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности. В свою очередь, Колесников, по данным ГПУ, на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

РБК-Украина писало, что 6 сентября Генеральная прокуратура объявила Вилкула и Колесникова в розыск.

Еще ранее, в октябре 2018 года, Верховная рада Украины отказалась снять депутатскую неприкосновенность с Вилкула. Тогда снятие неприкосновенности поддержали только 137 депутатов при 226 необходимых.