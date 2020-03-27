Суд взял Кожару под стражу и назначил 14 млн гривен залога

Фото: Леонид Кожура (facebook.com леониду kozhara)

Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, Шевченковской районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме немногим более 14 млн гривен.

В случае внесения залога на него будут возложены обязанности не отлучаться с места проживания, являться по требованию прокурора или следователя, сдать документы для выезда за границу.

Отметим, Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.

Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014 года в правительстве Николая Азарова. Во время своей работы также был 19-м председателем ОБСЕ.

Напомним, полиция расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Жительница села Чайки (вероятно жена Кожары) сообщила о самоубийстве гостя. На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора "Интера" с огнестрельным ранением головы. Как вещественное доказательство изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его жена в момент выстрела якобы находились в других комнатах.