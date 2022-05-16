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Апелляционный суд окончательно запретил Компартию Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 мая 2022 17:20
Апелляционный суд окончательно запретил Компартию Украины Фото: Коммунистическая партия Украины окончательно запрещена (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Окончательным прекращением деятельности Коммунистической партии Украины завершился многолетний судебный процесс. Запрет партии подтвердила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Совгири.

Окончательный запрет КПУ подтвержден спустя более 6 лет после принятия "декоммунизационного закона". После осуждения коммунистического режима и запрета на пропаганду его символики суд должен был решить вопрос существования Компартии.

В декабре 2015 года Окружной адмистративный суд Киева прекратил деятельность КПУ. Однако решение законной силы так и не приобрело из-за апелляции коммунистов. Несмотря на невозможность участия в выборах, партия фактически существовала до сих пор и даже собирала членские взносы с партийцев.

"Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", – заявила депутат Совгиря.

КПУ основана на съезде в Донецке в 1993 году. Пророссийская партия была представлена ​​фракциями в Верховной Раде ІІ-го (пик – 95 депутатов), ІІІ-го (120), IV-го (65), V-го (21), VI-го (27) и VII-го (32) созывов. С 2014 года часть ее партийцев способствовала агрессии РФ и стала коллаборационистами.

Напомним, что Верховная Рада ликвидировала фракцию ОПЗЖ во время войны.

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