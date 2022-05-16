ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України

Новость на русском →
Київ, Понеділок 16 травня 2022 17:20
Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України Фото: Комуністична партія України остаточно заборонена (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Остаточним припиненням діяльності Комуністичної партії України завершився багаторічний судовий процес. Заборону партії підтвердила постійна представниця Верховної Ради в Конституційному суду Ольга Совгиря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепки Совгирі.

Остаточна заборона КПУ підтверджена через понад 6 років після ухвалення "декомунізаційного закону". Після засудження комуністичного режиму та заборони пропаганди його символіки суд повинен був вирішити питання існування Компартії.

У грудні 2015 року Окружний адмістративний суд Києва припинив діяльність КПУ. Однак, рішення законної сили так і не набуло через апеляцію комуністів. Попри неможливість брати участь у виборах, партія фактично існувала досі й навіть збирала членські внески з партійців.

"Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу", – заявила депутатка Совгиря.

КПУ заснована на з'їзді в Донецьку в 1993 році. Проросійська партія була представлена фракціями у Верховній Раді ІІ-го (пік – 95 депутатів), ІІІ-го (120), IV-го (65), V-го (21), VI-го (27) та VII-го (32) скликань. Із 2014 року частина її партійців сприяла агресії РФ і стала колабораціоністами.

Нагадаємо, що Верховна Рада ліквідувала фракцію ОПЗЖ під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КПУ
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну