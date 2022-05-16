Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепки Совгирі .

Остаточна заборона КПУ підтверджена через понад 6 років після ухвалення "декомунізаційного закону". Після засудження комуністичного режиму та заборони пропаганди його символіки суд повинен був вирішити питання існування Компартії.

У грудні 2015 року Окружний адмістративний суд Києва припинив діяльність КПУ. Однак, рішення законної сили так і не набуло через апеляцію комуністів. Попри неможливість брати участь у виборах, партія фактично існувала досі й навіть збирала членські внески з партійців.

"Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу", – заявила депутатка Совгиря.

КПУ заснована на з'їзді в Донецьку в 1993 році. Проросійська партія була представлена фракціями у Верховній Раді ІІ-го (пік – 95 депутатів), ІІІ-го (120), IV-го (65), V-го (21), VI-го (27) та VII-го (32) скликань. Із 2014 року частина її партійців сприяла агресії РФ і стала колабораціоністами.