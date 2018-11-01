В АПАУ обеспокоены ситуацией вокруг рекламы лекарств

Фото: Владимир Руденко (facebook.com VectorNews)

Руденко считает, что производители за счет рекламы лекарственных средств увеличили их стоимость

Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ) обеспокоена ситуацией вокруг рекламы лекарств. Об этом в интервью РБК-Украина сказал доктор фармацевтических наук, директор АПАУ Владимир Руденко.

"Проблемы сегодня есть во всех отраслях, не только на фармацевтическом рынке. Но, что больше всего беспокоит в частности нас – реклама на лекарственные средства. По информации аналитических компаний, расходы производителей лекарств в Украине на рекламу в 2017 году составили более 607 млн долл. США. В 2018 году инвестиции в рекламу лекарственных средств на телевидении, в сравнении с 2017 годом, выросли еще на 38,4%", - говорит он.

Таким образом Руденко считает, что производители за счет рекламы лекарственных средств увеличили их стоимость примерно до 25% (при том, что в 2017 году в Украине было реализовано лекарственных средств на сумму более 2,6 млрд долл. США). Эти цифры не могут не настораживать.

"К тому же, по данным специалистов Минздрава, самым выразительным показателем воздействия рекламы лекарств на украинцев является значительный рост самолечения. Самая большая проблема рекламы лекарств – сознательное манипулирование информацией о препарате и его свойства, иногда без доказанной клинической эффективности. Результаты такого лечения часто бывают плачевны", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Руденко раскритиковал законопроект №8591 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" по обеспечению экономической конкуренции и защиты прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами".