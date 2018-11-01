У АПАУ стурбовані ситуацією навколо реклами ліків

Фото: Володимир Руденко (facebook.com VectorNews)

Руденко вважає, що виробники за рахунок реклами лікарських засобів збільшили їх вартість

Аптечна професійна асоціація України (АПАУ) стурбована ситуацією навколо реклами ліків. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав доктор фармацевтичних наук, директор АПАУ Володимир Руденко.

"Проблеми сьогодні є у всіх галузях, не тільки на фармацевтичному ринку. Але, що найбільше турбує зокрема нас – реклама на лікарські засоби. За інформацією аналітичних компаній, витрати виробників ліків в Україні на рекламу в 2017 році склали понад 607 млн дол. США. У 2018 році інвестиції в рекламу лікарських засобів на телебаченні, в порівнянні з 2017 роком, зросли ще на 38,4%", - говорить він.

Таким чином Руденко вважає, що виробники за рахунок реклами лікарських засобів збільшили їх вартість приблизно до 25% (при тому, що в 2017 році в Україні було реалізовано лікарських засобів на суму понад 2,6 млрд дол. США). Ці цифри не можуть не насторожувати.

"До того ж, за даними фахівців МОЗ, найвиразнішим показником впливу реклами ліків на українців є значне зростання самолікування. Найбільша проблема реклами ліків – свідоме маніпулювання інформацією про препарат і його властивість, іноді без доведеної клінічної ефективності. Результати такого лікування часто бувають плачевні", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше Руденко розкритикував законопроект №8591 "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами".