Аптечна асоціація наголошує на необхідності обʼєктивного аналізу від АМКУ через падіння продажів ліків

Аптечна професійна асоціація України (АПАУ) наголошує на необхідності обʼєктивного аналізу від АМКУ щодо падіння продажів ліків. Бо питання забезпечення доступності лікарських засобів є ключовою функцією аптечного закладу як складової системи охорони здоров’я, і має особливе значення для суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву .

Так, в заяві йдеться, що в рамках реформування фармацевтичного сектору, зокрема, статтею 20-3 Закону України "Про лікарські засоби" визначено, що кожен суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (аптеки та аптечні мережі) усіх форм власності, зобов’язаний мати в наявності лікарський засіб з однією з трьох найбільш економічно вигідних (найнижчих) цін, доступних до закупівлі таким суб’єктом роздрібної торгівлі, які визначені у Національному каталозі цін.

Водночас, відсутнє зобов’язання щодо закупівлі чи реалізації всього асортименту кожного виробника. Таким чином, держава забезпечує баланс між вимогами до регулювання, економічною доцільністю та потребами споживачів.

"Вважаємо, що оцінка ситуації на ринку має базуватися на об’єктивному та всебічному аналізі, з урахуванням регуляторних, логістичних та економічних факторів, які впливають на діяльність аптечних закладів", - констатують в АПАУ.