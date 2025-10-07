Аптечная ассоциация отмечает необходимость объективного анализа от АМКУ из-за падения продаж лекарств

Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ) подчеркивает необходимость объективного анализа от АМКУ относительно падения продаж лекарств. Потому что вопрос обеспечения доступности лекарственных средств является ключевой функцией аптечного учреждения как составляющей системы здравоохранения, и имеет особое значение для общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление .

Так, в заявлении говорится, что в рамках реформирования фармацевтического сектора, в частности, статьей 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" определено, что каждый субъект хозяйствования, осуществляющий хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами (аптеки и аптечные сети) всех форм собственности, обязанобязан иметь в наличии лекарственное средство с одной из трех наиболее экономически выгодных (самых низких) цен, доступных к закупке таким субъектом розничной торговли, которые определены в Национальном каталоге цен.

В то же время, отсутствует обязательство по закупке или реализации всего ассортимента каждого производителя. Таким образом, государство обеспечивает баланс между требованиями к регулированию, экономической целесообразностью и потребностями потребителей.

"Считаем, что оценка ситуации на рынке должна базироваться на объективном и всестороннем анализе, с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптечных учреждений", - констатируют в АПАУ.