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В АП заявили, что визит Меркель собрал рекордное количество СМИ

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 15:14
Фото: визит Ангелы Меркель в Киев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: визит Ангелы Меркель в Киев (РБК-Украина, Виталий Носач)

Канцлер Германии прибыла пресс-пулом из 20 журналистов

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев собрал рекордное количество представителей средств массовой информации. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Администрации президента (АП).

В АП отметили, что канцлер Германии прибыла пресс-пулом.

"Для Мариинского дворца - это много. Здесь около 160 журналистов... Более 20 журналистов из Германии", - отметили в администрации главы государства.

Также сообщается, что такое внимание прессы было во время визита президента Турции несколько лет назад.

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Киеве проходила встреча Порошенко и Меркель, которая находится с визитом в Украине. Так, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель проводили встречу тет-а-тет.

Как писало РБК-Украина ранее, Меркель хочет оценить текущую ситуацию в Украине в целом.

К тому же одна из целей визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в Украину - оценка главных игроков на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

Добавим, эксперты полагают, что повышенное внимание канцлера Германии Ангелы Меркель к конфликту на востоке Украины продиктовано тем, что его урегулирование опосредованно влияет на внутреннюю ситуацию в Германии.

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