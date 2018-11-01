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В АП заявили, що візит Меркель зібрав рекордну кількість ЗМІ

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 15:14
Фото: візит Ангели Меркель до Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: візит Ангели Меркель до Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)

Канцлер Німеччини прибула з прес-пулом з 20 журналістів

Візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва зібрав рекордну кількість представників засобів масової інформації. Про це у коментарі РБК-Україна розповіли в Адміністрації президента (АП).

В АП зазначили, що канцлер Німеччини прибула з прес-пулом.

"Для Маріїнського палацу - це багато.  Тут близько 160 журналістів… Понад 20 журналістів з Німеччини", - зазначили в Адміністрації голови держави.

Також повідомляється, що така увага преси була під час візиту президента Туреччини кілька років тому.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, в Києві проходила зустріч Порошенко і Меркель, яка перебуває з візитом в Україні. Так, президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель проводили зустріч тет-а-тет.

Як писало РБК-Україна раніше, Меркель хоче оцінити поточну ситуацію в Україні в цілому.

До того ж одна з цілей візиту німецького канцлера Ангели Меркель в Україну - оцінка головних гравців на президентських і парламентських виборах у 2019 році.

Додамо, експерти вважають, що підвищена увага канцлера Німеччини Ангели Меркель до конфлікту на сході України продиктована тим, що його врегулювання опосередковано впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині.

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