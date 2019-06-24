В АП хотят сократить количество министерств

Администрация президента (АП) рассматривает возможность сокращения ряда министерств. Об этом заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, АП в ближайшее время подготовит проект коалиционного соглашения по этому вопросу.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - заявил он.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

Напомним, президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". РБК-Украина писало, что в апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АПУ из здания на Банковой.