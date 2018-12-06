У президента розповіли про порядок денний Об'єднавчого собору

Фото: Ростислав Павленко (president.gov.ua)

Порядок денний Об'єднавчого собору УПЦ включає три пункти

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко під час брифінгу розповів, що порядок денний Об'єднавчого собору Української православної церкви, який проведуть 15 грудня, включає три пункти. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами радника президента України, порядок денний Об'єднавчого собору включає створення церкви, обрання глави нової церкви та затвердження статуту.

"У порядку денному Собору - створення об'єднаної церкви, прийняття статуту і голосування за предстоятеля, який, як чітко сказано в запрошенні від Вселенського патріарха, отримає томос про автокефалію", - пояснив Павленко.

Він розповів, що приблизно в передсоборні дні "повинна бути вироблена версія статуту, яка буде проголосована на Соборі". Павленко ще раз зазначив, що "на Соборі буде рішення про те, хто буде главою нової церкви, і як церква буде керуватися далі".

Нагадаємо, також Павленко під час брифінгу заявив, що Об'єднавчий собор може тривати від декількох годин до декількох діб. За його словами, під час собору повинні прийняти статут єдиної церкви в Україні і вибрати предстоятеля, якому вручать томос.

"У кожної зареєстрованої за законодавством України церкви є свій статут. Є напрацювання Синоду Вселенського патріархату, які спрямовані на те, щоб томос був імплементований в статут нової незалежної церкви, тому версія, яка буде вироблена архієреями і прийнята собором, стане статутом нової церкви", - заявив Павленко.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня 2018 року в Києві відбудеться Об'єднавчий собор, на якому проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля. Саме обраний предстоятель і отримає томос про автокефалію.