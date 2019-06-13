ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В АП рассказали подробности визита Зеленского во Францию и Германию

Новости » Политика    13.06.2019 - 14:49
В АП рассказали подробности визита Зеленского во Францию и Германию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский проведет встречи с Макроном, Меркель, а также с руководителями парламентов двух стран

В Администрации президента Владимира Зеленского рассказали подробности его визита во Францию и Германию. Об этом сообщает на официальном сайте президента.

Как известно, Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия.

Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник, 18 июня. В частности, в понедельник планируется визит президента во Францию, а на следующий день в Германию.

Ранее Меркель провела телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили реализацию минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

Также 20 мая Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".

Эксперт предостерег Зеленского от назначений коррупционеров в СБУ   Зеленский намерен ускорить внедрение "Государства в смартфоне"
Новости Украины Владимир ЗеленскийАнгела МеркельЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь