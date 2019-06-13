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В АП розповіли подробиці візиту Зеленського у Францію і Німеччину

Новини » Політика    13.06.2019 - 14:49
В АП розповіли подробиці візиту Зеленського у Францію і Німеччину
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський проведе зустрічі з Макроном, Меркель, а також з керівниками парламентів двох країн

В Адміністрації президента Володимира Зеленського розповіли подробиці його візиту до Франції і Німеччини. Про це повідомляє на офіційному сайті президента.

Як відомо, Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Французьку Республіку, а 18 червня - Федеративну Республіку Німеччина.

Програмою візиту передбачено зустрічі глави української держави з керівництвом Франції та Німеччини, керівниками парламентів, а також з провідними представниками французького та німецького бізнесу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у вівторок, 18 червня. Зокрема, у понеділок планується візит президента до Франції, а на наступний день в Німеччину.

Раніше Меркель провела телефонну розмову з Зеленським. Вони обговорили реалізацію мінських угод і двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі.

Також 20 травня Меркель висловила підтримку Зеленському та запросила його відвідати з офіційним візитом Берлін. У федеральному уряді Німеччини зазначили, що конкретна дата візиту Володимира Зеленського в Берлін поки не призначена, однак Меркель "буде рада познайомитися з ним особисто".

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