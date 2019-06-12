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В АП назвали дату встречи Зеленского и Меркель

Новости » Политика    12.06.2019 - 16:19
В АП назвали дату встречи Зеленского и Меркель
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Встреча состоится 18 июня в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник, 18 июня. Об этом сообщили "Громадському" в Администрации президента. 

Как сообщается, встреча состоится в Берлине. Это первая встреча Зеленского с Меркель, ранее они общались только по телефону. 

Ранее администрация президента Германии сообщила, что Франк-Вальтер Штайнмайер проведет встречу с Зеленским 18 июня в своей берлинской резиденции. Там будет и Ангела Меркель, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что президент Зеленский планирует посетить Берлин во второй половине июня. 

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили реализацию минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

Отметим, 20 мая Ангела Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".

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