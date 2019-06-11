В АП назвали причину увольнения руководителей СБУ

Кадровые решения президента Владимира Зеленского относительно руководителей Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

В АП также не исключили дальнейшего расследования фактов противоправных деяний со стороны должностных лиц Службы безопасности.

"Несколько кадровых решений были приняты по органах, которые являются специальными службами. Это СБУ, а также служба внешней разведки. Если говорить о СБУ, то были уволены двое заместителей главы службы. Это те люди, которые, по нашей информации были причастны ко многим противоправным деяниям, в т.ч. эти деяния совершались во время избирательной кампании", - сказал он.

Речь идет об увольнении двух заместителей председателя СБУ Олега Фролова, а также Владислава Косинского.

"Это на самом деле только начало этого пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут осуществлять в процессуальном порядке", - заявил Рябошапка.

Напомним, Зеленский также уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.