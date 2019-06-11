ru
ua

В АП назвали причину звільнення керівників СБУ


Мова йде про звільнення двух заступників голови СБУ

Кадрові рішення президента Володимира Зеленського відносно працівників Служби безпеки були прийняті у зв’язку з ймовірними незаконними діями цих осіб в період виборчої кампанії. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

В АП також не виключили подальшого розслідування фактів протиправних діянь з боку посадовців Служи безпеки.

"Декілька кадрових рішень було прийнято по органах, які є спеціальними службами. Це СБУ, а також служба зовнішньої розвідки. Якщо говорити про СБУ, то було звільнено двох заступників Голови служби. Це ті люди, які, за нашою інформацією були причетні до багатьох протиправних діянь, в т.ч. ці діяння вчинялись під час виборчої кампанії", - сказав він.

Мова йде про звільнення двух заступників голови СБУ Олега Фролова, а також Владислава Косинського.

"Це насправді тільки початок цього шляху. Я маю на увазі звільнення. Інші речі будуть здійснювати у процесуальному порядку", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, Зеленський також звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Читати всі новини