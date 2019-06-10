Под АП произошла стычка с полицией

10 июня возле Администрации президента во время акции "Зупини капітуляцію" произошла стычка с полицией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Во время акции один из активистов наклеил на стену Администрации президента наклейку "Администрация губернатора Малороссии", из-за чего произошла стычка с полицией. После этого активисты начали скандировать "Аваков, до свидания!".

Кроме того, активисты сожгли на пороге Администрации белый флаг.

"Россия не соблюдается обещаний. Отвод тяжелого вооружения означает капитуляцию", - заявил одних организаторов акции.

Напомним, на Банковой проходит акция "Останови капитуляцию", на которой собрались около тысячи простестующих, которые не согласны с заявлениями президента и его команды, в частности Леонида Кучмы, который возглавляет украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Кроме того, протестующие требуют отставки пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель и главы Администрации президента Андрея Богдана.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 7 июня ГПУ завела дела после резонансных заявлений по Донбассу. В частности, Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Отметим, 5 июня представители ТКГ на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращение огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.