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Под АП проходит масштабная акция из-за заявлений Зеленского по Донбассу

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 20:14
Под АП проходит масштабная акция из-за заявлений Зеленского по Донбассу
Фото: акция под Администрацией президента (РБК-Украина)

Под Администрацией президента собралось более тысячи протестующих

В Киеве под Администрацией президента проходит масштабная акция "Ні капітуляції!" из-за заявлений президента Владимира Зеленского о Донбассе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На Банковой собрались около тысячи простестующих, которые не согласны с заявлениями президента и его команды, в частности Леонида Кучмы, который возглавляет украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе.

Протестующие требуют, чтобы были привлечены лидеры общественности к разработке дорожной карты минских соглашений.

Также протестующие составили целый перечень требований, который передадут в АП. В нем, в частности, требуют двух кадровых решений, касающихся пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Активисты считают, что своими заявлениями она "дискредитирует украинских военных на международной арене". Еще одно требование касается главы Администрации президента Андрея Богдана.

 Фото: акция под Администрацией президента (РБК-Украина)

Напомним, 7 июня ГПУ завела дела после резонансных заявлений по Донбассу. В частности, Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 июня представители ТКГ на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

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