Під АП проходить масштабна акція з-за заяв Зеленського по Донбасу

Фото: акція під Адміністрацією президента (РБК-Україна)

Під Адміністрацією президента зібралося більше тисячі протестувальників

У Києві під Адміністрацією президента проходить масштабна акція "Зупини капітуляцію!" через заяви президента Володимира Зеленського про Донбас Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На Банковій зібралися близько тисячі простестующих, які не згодні з заявами президента і його команди, зокрема Леоніда Кучми, який очолює українську сторону в Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Протестувальники вимагають, щоб були залучені лідери громадськості до розробки дорожньої карти мінських угод.

Також протестувальники склали цілий перелік вимог, який передадуть в АП. У ньому, зокрема, вимагають двох кадрових рішень, що стосуються прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель. Активісти вважають, що своїми заявами вона "дискредитує українських військових на міжнародній арені". Ще одна вимога стосується глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

Фото: акція під Адміністрацією президента (РБК-Україна)

Нагадаємо, 7 червня ГПУ завела справи після резонансних заяв по Донбасу. Зокрема, Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України, державної зради.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 червня представники ТКГ на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.