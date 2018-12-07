Под АП проходит акция с требованием разорвать дипотношения и договора с РФ

Фото: митинг под АП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Под администрацией президента собрались около 500 активистов

Националисты пикетируют Администрацию президента с требованием разорвать дипломатические отношения и договора с Российской Федерацией. Об это сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под АП собрались около 500 активистов.

"Наше государство уже не выдерживает этого постоянного изнасилования. Мы требуем, чтобы президент разорвал в том числе свои бизнес-связи с Россией", - заявил спикер "Нацкорпуса" Олександр Алферов.

Кроме этого активисты требуют на законодательном уровне сделать невозможным работу российского бизнеса в Украине.

В списке требований: арест счетов и имущества российских компаний, приватизация их в пользу Украины.

Националисты также выступают за уголовные дела против "агентов Кремля" и призывают сограждан бойкотировать российские товары и услуги.

Фото: митинг под АП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, 6 декабря Верховная рада Украины прекратила действие договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект №0206 поддержали 277 нардепов. В пояснительной записке отмечается, что принятие документа не окажет негативное влияние на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынок труда; общественное здоровья; экологию и окружающую среду; другие сферы общественных отношений.

Срок действия договора о дружбе с РФ заканчивается 31 марта 2019 года. Для непродлении его действия до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила РФ о расторжении договора о дружбе.

Кроме того, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Украина будет разрывать договоры с Россией, которые являются не актуальными и не используются в международных судах.