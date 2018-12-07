Під АП проходить акція з вимогою розірвати дипвідносини та договори з РФ

Фото: мітинг під АП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під адміністрацією президента зібралися близько 500 активістів

Націоналісти пікетують Адміністрацію президента з вимогою розірвати дипломатичні відносини і договори з Російською Федерацією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під АП зібралися близько 500 активістів.

"Наша держава вже не витримує цього постійного згвалтування. Ми вимагаємо, щоб президент розірвав в тому числі свої бізнес-зв'язки з Росією", - заявив спікер "Нацкорпуса" Олександр Алфьоров.

Крім цього активісти вимагають на законодавчому рівні унеможливити роботу російського бізнесу в Україні.

У списку вимог: арешт рахунків та майна російських компаній, приватизація їх на користь України.

Націоналісти також виступають за кримінальні справи проти "агентів Кремля" і закликають співгромадян бойкотувати російські товари і послуги.

Фото: мітинг під АП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, 6 грудня Верховна рада України припинила дію договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Законопроект №0206 підтримали 277 нардепів. У пояснювальній записці зазначається, що прийняття документа не зробить негативний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров'я; екологію та навколишнє середовище; інші сфери суспільних відносин.

Термін дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року. Для непродовження його дії до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.

Крім того, представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що Україна буде розривати договори з Росією, які не є актуальними і які не використовуються в міжнародних судах.