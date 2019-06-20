В АП ожидают решения КСУ по досрочным выборам Рады в четверг

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского ожидает решения Конституционного суда Украины по поводу указа главы государства о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в ВР уже в четверг, 20 июня. Об этом он рассказал изданию "Судебно-юридическая газета".

При этом представитель Зеленского убежден, что решение будет в пользу конституционности указа.

"По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы… Даже если решение КСУ окажется не в пользу президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это есть запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что КСУ своим решением не сможет остановить проведение внеочередных выборов в Верховную раду Украины. Однако она не смогла четко ответить по поводу действий ЦИК в случае признания КСУ неконституционным указа президента Зеленского.

"Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - я не имею никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - подчеркнула Слипачук.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский заявил, что считает законным свое решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. По словам главы государства, КСУ затягивает решение по указу о роспуске Рады.

Так, Конституционный суд Украины перешел к закрытой части рассмотрения конституционности указа Зеленского о роспуске парламента.