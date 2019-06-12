В АП назвали дату встречи Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник, 18 июня. Об этом сообщили "Громадському" в Администрации президента.

Как сообщается, встреча состоится в Берлине. Это первая встреча Зеленского с Меркель, ранее они общались только по телефону.

Ранее администрация президента Германии сообщила, что Франк-Вальтер Штайнмайер проведет встречу с Зеленским 18 июня в своей берлинской резиденции. Там будет и Ангела Меркель, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что президент Зеленский планирует посетить Берлин во второй половине июня.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили реализацию минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

Отметим, 20 мая Ангела Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".