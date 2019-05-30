ru
ua

В АП не исключают телефонных переговоров Зеленского с Путиным


Администрация Зеленского рассматривает разные варианты переговоров

 В Администрации президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы АП Вадим Пристайко, пишет "Интерфакс".

По словам замглавы, у Администрации" есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным".

"Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко, - ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он журналистам в четверг, 30 мая, после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что стороны обсудили, как возобновить минский процесс. Также они обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

Добавим, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук, который ранее был участником минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, выходит из состава украинской группы. 

Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Читать все новости