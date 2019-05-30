В АП не виключають телефонних переговорів Зеленського з Путіним

В Адміністрації президента України Володимира Зеленського не виключають можливих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Як інформує РБК-Україна, про це заявив заступник глави АП Вадим Пристайко, пише "Інтерфакс".

За словами заступника голови, біля Адміністрації" є багато планів по телефонних розмов, включаючи, можливо, і з Путіним".

"Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко - ред.) говорив з президентом Путіним, як ви пам'ятаєте", - сказав він журналістам у четвер, 30 травня, після зустрічі Зеленського з главами МЗС Німеччини та Франції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що сторони обсудили як відновити мінський процес. Також вони обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі.

Додамо, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який раніше був учасником мінських переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, виходить зі складу української групи.