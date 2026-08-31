Жумаділов офіційно йде з посади глави Агенції оборонних закупівель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

У Міністерстві оборони заявили, що рішення щодо призначення нового очільника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни. У відомстві наголосили, що стале забезпечення Сил оборони залишається одним із найбільших пріоритетів Міноборони.

Про підготовку Жумаділова до звільнення РБК-Україна писало ще 20 серпня: тоді він оголосив про це на пресконференції, уточнивши, що виконувати обов'язки в. о. директора АОЗ тимчасово буде колишній очільник "Медичних закупівель України" Олег Кльоц.

Про можливу відставку Жумаділова до цього повідомляли джерела РБК-Україна в оборонній галузі. Відставці передувала ситуація з тендерами на озброєння за ТТХ - через що міг виникнути дефіцит озброєння для армії за кілька місяців.