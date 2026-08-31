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В АОЗ назначили временного руководителя агентства: кто им будет

18:43 31.08.2026 Пн
2 мин
Кто возглавит оборонительные закупки до конца конкурсного отбора?
aimg Лев Шевченко
В АОЗ назначили временного руководителя агентства: кто им будет Фото: Артем Романюков (Facebook)
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Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок принял решение о временном руководителе АОЗ – им стал Артем Романюков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство оборонных закупок.

Романюков временно возглавил агентство

Наблюдательный совет АОЗ единогласно принял решение назначить Артема Романюкова, директора по развитию агентства, временно исполнять обязанности его руководителя на период конкурсного отбора. Решение было принято после согласования его кандидатуры Министерством обороны Украины в соответствии с Уставом АОЗ.

У Романюкова есть опыт в сфере оборонных закупок и государственного управления - ранее он возглавлял Департамент политики закупок Министерства обороны Украины и занимал должность заместителя министра стратегических отраслей промышленности Украины.

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Продолжается поиск постоянного руководителя и членов Наблюдательного совета

Для поиска постоянного руководителя АОЗ агентство готовит закупку услуг рекрутинговой компании, конкурсный отбор планируется завершить до конца 2026 года.

Параллельно АОЗ заключил соглашение с рекрутинговой компанией Friisberg & Partners International, которая будет осуществлять поиск кандидатов на две должности независимых членов наблюдательного совета.

Процесс координирует Министерство обороны Украины с участием рекрутингового партнера и Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета АОЗ, завершить отбор планируют в ближайшее время.

Об отставке Арсена Жумадилова с должности главы АОЗ РБК-Украина сообщало 20 августа - тогда глава агентства объявил об увольнении на пресс-конференции, а источники в оборонной отрасли связывали это решение с ситуацией вокруг запуска новой тендерной процедуры. Жумадилов заявлял, что временным руководителем АОЗ ДОТ станет Олег Клец.

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