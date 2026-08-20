ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Жумаділов подав у відставку з посади голови Агентства оборонних закупівель: хто його замінить

13:10 20.08.2026 Чт
2 хв
Попередньо, він звільняється через ситуацію з закупівлями
aimg Марія Кучерявець
Жумаділов подав у відставку з посади голови Агентства оборонних закупівель: хто його замінить Фото: Арсен Жумаділов (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Генеральний директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов подав заяву на звільнення.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Осстаннім днем його роботи на посаді директора АОЗ має стати 31 серпня.

За словами Жумаділова, його місце в статусі в. о. займе колишній гендиректор "Медичних закупівель України" Олег Кльоц.

Зазначимо, раніше джерело з оборонної галузі зазначило РБК-Україна, що очільник АОЗ збирається у відставку через ситуацію з закупівлями.

Як розповів співрозмовник, у закупівлях зброї виникла проблема через незапущену нову процедуру. Міноборони намагалося перейти від прямих закупівель до тендерів за тактико-технічними характеристиками (ТТХ). Однак нову систему так і не запустили, а стара процедура вже не працює.

У результаті Міноборони звинувачує АОЗ у бездіяльності, тоді як агентство заявляє, що готове проводити тендери, але чекає від відомства необхідні ТТХ.

Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель у березні 2025 року. Його призначив тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

До роботи в АОЗ Жумаділов керував "Медичними закупівлями України" та Державним оператором тилу. Агенція оборонних закупівель є спеціалізованою структурою Міноборони, яка займається закупівлями озброєння та військової техніки для ЗСУ.

Його призначення відбулося на тлі конфлікту навколо попередньої очільниці АОЗ Марини Безрукової. Умєров вирішив не продовжувати її повноваження, попри рішення наглядової ради.

Згодом уже сам Жумаділов опинився в центрі критики. Він звільнив свого заступника, колишнього директора НАБУ Артема Ситника, а також ліквідував створену ним систему контролю за закупівлями, яка мала запобігати придбанню зброї в обхід АОЗ.

У Центрі протидії корупції розкритикували ці рішення, припустивши, що таким чином могли намагатися забезпечити "зручний та лояльний контроль над агентством". В АОЗ пояснювали звільнення Ситника необхідністю оптимізації роботи.

Читайте також: За кілька місяців буде криза на фронті. Чому оборонна галузь б'є на сполох через зламані закупівлі
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Зброя в Україні
Новини
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Аналітика
Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів