АОЗ у 2026 році почала закуповувати тактичні ракети та літаки

Що нового закуповує АОЗ

В агенції розповіли, що забезпечують широкий спектр потреб Сил оборони: від озброєння, боєприпасів і військової техніки до безпілотних систем, транспорту, речового майна, харчування та пального. Серед нових категорій цього року, крім тактичних ракет і літаків, названо квадроцикли, мотоцикли та багі. У речовому забезпеченні з'явилися жіночі бронежилети та протиуламкові костюми.

"Перелік продукції, яку закуповує агенція, формується відповідно до потреб, визначених Генеральним штабом та Міністерством оборони. Наше завдання забезпечувати ці потреби максимально ефективно, розвивати конкуренцію та скорочувати строки постачання необхідної продукції військовим", - зазначив т.в.о. директора АОЗ Артем Романюков.

Які масштабні закупівлі провела агенція

За даними АОЗ, цього року вона оголосила найбільшу в історії державних закупівель конкурентну процедуру на автомобілі: придбання 5 000 пікапів для Сил оборони. Також агенція завершила найбільшу за вартістю закупівлю за весь час роботи: 155-мм далекобійних артилерійських пострілів. Завдяки конкуренції між постачальниками вдалося заощадити 16% від початкової суми, тобто мільярди гривень.

Обсяги контрактування безпілотників (крім FPV) зросли на 300% порівняно з усім 2025 роком. Контрактування FPV-дронів збільшилося на 54%, а їх постачання майже у 3,7 раза.

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