Цифровізація та конкуренція: новий очільник АОЗ розповів, що буде з закупівлями зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Артема Романюкова .

Які принципи визначив новий очільник АОЗ

Романюков назвав три ключові принципи своєї роботи на посаді:

більше реальної конкуренції там, де вона можлива - це, за його словами, дає кращі умови для держави, більше можливостей для виробників і постачальників та краще забезпечення війська;

подальша цифровізація закупівель і зрозумілі, передбачувані правила для виробників і постачальників;

наскрізна доброчесність і відповідальність - закупівельні рішення мають ухвалюватися виключно в інтересах війська та держави.

Він додав, що Агенція працює в тісній координації з Міністерством оборони, а частину підходів разом з командою Міноборони напрацьовували ще до його призначення в АОЗ.

Тепер його завдання - втілювати ці підходи в закупівельних процесах, зберігаючи й розвиваючи те, що вже добре працює. За словами Романюкова, держава має ефективно використовувати ресурси, а ринок - розуміти правила роботи, щоб кожен військовий вчасно отримував потрібне "за розумні гроші".