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Цифровізація та конкуренція: новий очільник АОЗ розповів, що буде з закупівлями зброї

16:03 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Цифровізація та конкуренція: новий очільник АОЗ розповів, що буде з закупівлями зброї Фото: Артем Романюков (Facebook)
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Тимчасовий виконувач обов'язків директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Артем Романюков назвав головні принципи, якими керуватиметься в оборонних закупівлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Артема Романюкова.

Які принципи визначив новий очільник АОЗ

Романюков назвав три ключові принципи своєї роботи на посаді:

  • більше реальної конкуренції там, де вона можлива - це, за його словами, дає кращі умови для держави, більше можливостей для виробників і постачальників та краще забезпечення війська;
  • подальша цифровізація закупівель і зрозумілі, передбачувані правила для виробників і постачальників;
  • наскрізна доброчесність і відповідальність - закупівельні рішення мають ухвалюватися виключно в інтересах війська та держави.

Він додав, що Агенція працює в тісній координації з Міністерством оборони, а частину підходів разом з командою Міноборони напрацьовували ще до його призначення в АОЗ.

Тепер його завдання - втілювати ці підходи в закупівельних процесах, зберігаючи й розвиваючи те, що вже добре працює. За словами Романюкова, держава має ефективно використовувати ресурси, а ринок - розуміти правила роботи, щоб кожен військовий вчасно отримував потрібне "за розумні гроші".

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Артем Романюков очолив АОЗ з 1 вересня 2026 року - Наглядова рада Агенції одноголосно призначила його т.в.о. керівника після погодження кандидатури з Міністерством оборони.

До цього Романюков обіймав посаду директора з розвитку АОЗ, а раніше очолював департамент політики закупівель Міноборони та був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Попередній очільник Агенції Арсен Жумаділов залишив посаду 31 серпня 2026 року.

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