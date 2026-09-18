Цифровізація та конкуренція: новий очільник АОЗ розповів, що буде з закупівлями зброї
Тимчасовий виконувач обов'язків директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Артем Романюков назвав головні принципи, якими керуватиметься в оборонних закупівлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Артема Романюкова.
Які принципи визначив новий очільник АОЗ
Романюков назвав три ключові принципи своєї роботи на посаді:
- більше реальної конкуренції там, де вона можлива - це, за його словами, дає кращі умови для держави, більше можливостей для виробників і постачальників та краще забезпечення війська;
- подальша цифровізація закупівель і зрозумілі, передбачувані правила для виробників і постачальників;
- наскрізна доброчесність і відповідальність - закупівельні рішення мають ухвалюватися виключно в інтересах війська та держави.
Він додав, що Агенція працює в тісній координації з Міністерством оборони, а частину підходів разом з командою Міноборони напрацьовували ще до його призначення в АОЗ.
Тепер його завдання - втілювати ці підходи в закупівельних процесах, зберігаючи й розвиваючи те, що вже добре працює. За словами Романюкова, держава має ефективно використовувати ресурси, а ринок - розуміти правила роботи, щоб кожен військовий вчасно отримував потрібне "за розумні гроші".
Артем Романюков очолив АОЗ з 1 вересня 2026 року - Наглядова рада Агенції одноголосно призначила його т.в.о. керівника після погодження кандидатури з Міністерством оборони.
До цього Романюков обіймав посаду директора з розвитку АОЗ, а раніше очолював департамент політики закупівель Міноборони та був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Попередній очільник Агенції Арсен Жумаділов залишив посаду 31 серпня 2026 року.