Анульовані перепустки та воєнне обладнання на даху: в ГУР розкрили ситуацію на ЗАЕС

Російські окупанти анульовують перепустки українського персоналу на ЗАЕС. Також розташували воєнне обладнання на даху.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін - до 1 грудня", - пише пресслужба ГУР.
Зазначається, що росіяни також попередили персонал про анулювання перепусток українського зразка на станції найближчим часом. Інженерно-технічних працівників не пускають на робочі місця, оскільки доступ мають лише оперативні працівники.
Тим часом до Енергодару прибули "кадирівці", які патрулюють місто групами по 15-20 осіб. Зв'язок практично відсутній, а переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00, оскільки можна потрапити під фільтраційні заходи.
"На даху п'ятого енергоблока встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає у квартирах місцевих мешканців, які виїхали", - додає розвідка.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про прогрес щодо створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС.
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