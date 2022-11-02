Анульовані перепустки та воєнне обладнання на даху: в ГУР розкрили ситуацію на ЗАЕС

"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін - до 1 грудня", - пише пресслужба ГУР.

Зазначається, що росіяни також попередили персонал про анулювання перепусток українського зразка на станції найближчим часом. Інженерно-технічних працівників не пускають на робочі місця, оскільки доступ мають лише оперативні працівники.

Тим часом до Енергодару прибули "кадирівці", які патрулюють місто групами по 15-20 осіб. Зв'язок практично відсутній, а переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00, оскільки можна потрапити під фільтраційні заходи.

"На даху п'ятого енергоблока встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає у квартирах місцевих мешканців, які виїхали", - додає розвідка.