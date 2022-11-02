Аннулированные пропуски и военное оборудование на крыше: в ГУР раскрыли ситуацию на ЗАЭС

"Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться касаемо подписания или отказа от контракта с "Росатомом". Другим работникам ЗАЭС выставлен срок - до 1 декабря", - пишет пресс-служба ГУР.

Отмечается, что россияне также предупредили персонал об аннулировании пропусков украинского образца на станции в ближайшее время. Инженерно-технические работники не пускаются на рабочие места, поскольку доступ имеют только оперативные работники.

Тем временем в Энергодар прибыли "кадыровцы", которые патрулируют город группами по 15-20 человек. Связь практически отсутствует, а перемещение целесообразно осуществлять с 09.00 до 15.00, поскольку можно попасть под фильтрационные мероприятия.

"На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах местных жителей, которые выехали", - добавляет разведка.