"Антонов" подписал соглашение с подразделением Boeing

Соглашение позволит "Антонову" как можно быстрее поставить Ан-178 в серийное производство

Государственное предприятие "Антонов" подписало генеральное соглашение о взаимодействии в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178 с Aviall Services Inc., что является подразделением компании Boeing. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Соглашение в частности, обеспечивает "Антонову" существенный технологический прорыв и позволит как можно быстрее поставить Ан-178 на серийное производство.

Подписание соглашения состоялось 17 июля 2018 года на авиасалоне Farnborough-2018. В рамках этой кооперации Aviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку предприятию "Антонов" комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов. Также Aviall Services Inc будет обеспечивать техническую поддержку самолетов после их продажи.

Как сообщил президент ГП "Антонов" Александр Донец, документ предоставляет "Укроборонпрому" существенные преимущества для построения трех самолетов Антонова линейки Next - Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

"Мы получаем возможности быстро поставлять материалы для этих трех машин без использования собственных оборотных средств. Речь идет о 50 млн долларов, которые Aviall Services Inc. готов обеспечить для создания пула по обеспечению материалами и системами самолетов ГП "Антонов", - подчеркнул Донец.

Он добавил, что предприятие таким образом может получить цены ощутимо дешевле. Также "Антонов" обеспечит новый уровень клиентской поддержки, поскольку сможет в течение 24 часов снабжать тот или иной элемент или узел для самолета.

Напомним, 17 июля на авиасалоне под Лондоном Украина продемонстрировала новый транспортный самолет Ан-178, разработанный инженерами Государственного предприятия "Антонов".