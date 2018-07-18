"Антонов" підписав угоду з підрозділом Boeing

Угода дозволить "Антонову" якнайшвидше поставити Ан-178 у серійне виробництво

Державне підприємство "Антонов" підписало генеральну угоду щодо взаємодії у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178 із Aviall Services Inc., що є підрозділом компанії Boeing. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Угода зокрема забезпечує "Антонову" суттєвий технологічний прорив і дозволить якнайшвидше поставити Ан-178 у серійне виробництво.

Підписання угоди відбулось 17 липня 2018 року на авіасалоні Farnborough-2018. У рамках цієї кооперації Aviall Services Inc. забезпечить закупівлю та постачання підприємству "Антонов" комплектуючих виробів для серійного виробництва зазначених літаків. Також Aviall Services Inc забезпечуватиме технічну підтримку літаків після їх продажу.

Як повідомив президент ДП "Антонов" Олександр Донець, документ надає "Укроборонпрому" суттєві переваги для побудови трьох літаків Антонова лінійки Next - Ан-148, Ан-158 та Ан-178.

"Ми отримуємо можливості швидко постачати матеріали для цих трьох машин без використання власних обігових коштів. Ідеться про 50 млн доларів, які Aviall Services Inc. готовий забезпечити для створення пулу із забезпечення матеріалами і системами літаків ДП "Антонов", - наголосив Донець.

Він додав, що підприємство таким чином може мати відчутно дешевші ціни. Також "Антонов" забезпечить новий рівень клієнтської підтримки, оскільки зможе протягом 24 годин постачати той чи інший елемент чи вузол для літака.

Нагадаємо, 17 липня на авіасалоні під Лондоном Україна продемонструвала новий транспортний літак Ан-178, розроблений інженерами Державного підприємства "Антонов".