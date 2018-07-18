Український літак АН-178 здійснив демонстративний політ під Лондоном

Новини Промисловість 18.07.2018 - 09:51
Фото: транспортний літак Ан-178 (facebook com.antonov.company)
Фото: транспортний літак Ан-178 (facebook com.antonov.company)

За словами Порошенка, 78% комплектуючих для літака виробляються в Україні

Україна продемонструвала на авіасалоні під Лондоном (Великобританія) новий транспортний літак Ан-178, розроблений інженерами Державного підприємства "Антонов". Про це написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.

Як зазначив президент, "український красень Ан-178 днями здійснив демонстраційний політ у передмісті Лондона".

Український літак АН-178 здійснив демонстративний політ під ЛондономФото: презентація транспортного літака АН-178

 "Ан-178 - розробка інженерів ДП "Антонов". І, що найголовніше, 78% комплектуючих для літака виробляються в Україні, а РФ виключена зі списку країн, які виготовляють решту деталей для Ан-178", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше у прес-службі ДП "Антонов" повідомили, що "Антонов" та швейцарська компанія "AIR-ION Technologies SA" підписали меморандум щодо налагодження партнерства у розробці, випробуваннях, сертифікації та виготовленні гібридних та електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Так, літальні апарати будуть виготовлятися на  базі модульної уніфікованої багатофункціональної платформи розробки компанії "AIR-ION Technologies SA" для виконання різноманітних цивільних та військових задач.

Раніше РБК-Україна також писало, що "Антонов" звернувся до міністерства транспорту США з проханням дозволити позаплановий переліт вантажного літака AN-124-100 "Руслан" з Лос-Анджеласа у Флориду.

"Антонов" разом з швейцарською компанією вироблятиме безпілотні літальні апарати
Теги:  АНТК им. Антонова,  Порошенко Петро,  Лондон,  Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС